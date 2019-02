Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (199) Mordkommission ermittelt nach Messerattacke

Nürnberg (ots)

Am Sonntagmorgen (10.02.2019) wurde ein Mann in der Nürnberger Innenstadt während eines Streits von seinem Kontrahenten mit einem Messer verletzt. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden.

Gegen 08:00 Uhr gerieten ein 53-Jähriger und ein 39-jähriger Mann in einer sozialen Einrichtung in der Nürnberger Innenstadt verbal aneinander. Die Männer nahmen dann am gleichen Tisch Platz um dort zu essen. Hier nahm ersten Ermittlungen zufolge der 39-Jährige ein Messer und ging damit auf den 53-jährigen los.

Der 53-Jährige wich zurück, wurde jedoch mit dem Messer am Hals getroffen. Hierbei wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt. Der 39-Jährige flüchtete zunächst aus der Einrichtung, konnte jedoch im Rahmen der sofort durchgeführten Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Plärrers durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte festgenommen werden. Der Hintergrund des Streits ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. / Michael Petzold

