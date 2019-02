Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (196) Häuslicher Streit endet in der Justizvollzugsanstalt

Zirndorf (ots)

Am Samstagnachmittag (09.02.2019) wurde die Polizei zu einer Streitigkeit in ein Mehrfamilienhaus in Cadolzburg (Lkrs. Fürth) gerufen. Im Verlauf des Einsatzes wurde ein 38-Jähriger festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Anwohner verständigten die Polizei, da es in einer Wohnung in der Sudentenstraße wohl zu handfesten Auseinandersetzungen zwischen einem Mann und dessen Freundin gekommen sei.

Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzungen wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Als dem 38-Jährigen die Festnahme erklärt wurde, versuchte er über ein Fenster zu flüchten. Als dies nicht gelang, griff er die eingesetzten Beamten mit Faustschlägen an. Die Angriffe wurden mithilfe des Einsatzstockes abgewehrt. Der Mann wehrte sich vehement gegen die Festnahme, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt. Der 38-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

In der Dienststelle beleidigte der 38-Jährige die Beamten mit unflätigen Ausdrücken und entblößte mehrmals sein Geschlechtsteil.

Gegen den 38-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung wurde er zur Verbüßung der Haftstraße in anderer Sache in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. / Michael Petzold

