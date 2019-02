Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (198) Einbrüche im Stadtgebiet

Dinkelsbühl (ots)

Am Samstag (09.02.2019) brachen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser in Dinkelsbühl (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster und über eine Terrassentür Zugang zu zwei Einfamilienhäuser in der Bechhofener Straße. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Unbekannten durchwühlten die Anwesen nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld und Schmuck. Der Entwendungsschaden ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333. / Michael Petzold

