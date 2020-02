Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Mann zündet vorsätzlich Auto bei Autohaus an

Wuppertal (ots)

Solingen - Auf dem Hof eines Autohauses an der Schlagbaumer Straße kam es am 19.02.2020, gegen 13:30 Uhr, zu einer vorsätzlichen Brandstiftung. Ein 24-jähriger Mann verteilte auf insgesamt drei Fahrzeugen flüssigen Brandbeschleuniger und zündete eines der Fahrzeuge an. Das Feuer griff nicht auf die weiteren zwei Fahrzeuge über. Der Brand konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr von Mitarbeitern des Autohauses gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei circa 30.000 Euro. Der zunächst flüchtige mutmaßliche Täter stellte sich wenig später bei der Polizei. Der Solinger wurde in Gewahrsam genommen. Weitere Ermittlungen sollen nun die Hintergründe der Tat klären. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell