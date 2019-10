Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Südstadt: Nach Einbrüchen Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Gleich zweimal schlug ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag in der Görrestraße zu und stieg in Häuser ein.

Im Tatzeitraum von 13 Uhr bis 21 Uhr hebelte der Einbrecher Fenster und eine Terrassentüre auf umso in die beiden Anwesen zu gelangen. In beiden Fällen wurden diverse Räume durchsucht. Aufgrund der großen Unordnung die der oder die Täter hinterließen, konnte der Diebstahlsschaden bislang noch nicht beziffert werden.

Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg Süd haben die Ermittlungen aufgenommen und sicherten Spuren am Tatort. Zeugen der Vorfälle oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 06221 34180 an die Ermittler zu wenden.

