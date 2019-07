Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere Körperverletzungen während der Kirmesveranstaltung

Höhn (ots)

Den Liedtext: "Ist das Tanzen dann vorbei, gibt es meistens Schlägerei.." aus dem bekannten Westerwaldlied, nahmen wohl mehrere Gäste anlässlich der Kirmes in Höhn zu wörtlich. Der eingesetzte Sicherheitsdienst und die Polizei hatten am Kirmeswochenende in Höhn alle Hände voll zu tun. Freitag- und Samstagnacht wurden mehrere Körperverletzungen angezeigt. Es kam immer wieder zu Schubsereien und handgreiflichen Auseinandersetzungen.

In den meisten Fällen standen die Beteiligten erheblich unter Alkoholeinfluss.

