Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der B96 bei Altefähr (LK V-R)

Bergen (ots)

Am 06.07.2019 gegen 14:40 Uhr kam es auf der B96 zwischen den Anschlussstellen Altefähr und Samtens zu einem Verkehrsunfall an dem drei Fahrzeug beteiligt sind. Ein 43-Jähriger aus Lengede (Niedersachen) befuhr mit seinem PKW Citroen die B 96 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Bergen. Hierbei befuhr er die Rechte von zwei Fahrspuren. Zwischen den Anschlussstellen Altefähr und Samtens musste er wegen eines Staus sein Fahrzeug anhalten. Um nicht warten zu müssen, setzte er zum Wenden an. Hierzu fuhr er auf die linke Fahrspur. Dabei übersah er einen sich auf der linken Fahrspur von hinten nähernden PKW Peugeot eines 29-jährigen Fahrzeugführers aus Cottbus. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Citroen gegen einen in der rechten Fahrspur stehenden PKW VW Caddy eines 66-jährigen Fahrzeugführers aus Teltow-Fläming geschleudert. Bei dem Unfall wurden 5 Personen leicht verletzt. Dabei handelt es sich um den 29-jährigen Peugeot-Fahrer, seine 33-jährige Ehefrau, den 6 Monate alten Sohn, den 43-jährigen Citroen-Fahrer, dessen 41-jähriger Beifahrerin und dem 13-jährigen Sohn. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht dieses konnten sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die B96 für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell