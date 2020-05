Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Scheibe hält Gullideckel stand

Vreden (ots)

Sachschaden haben Unbekannte am Wochenende an einem Geldinstitut an der Winterswijker Straße verursacht. Die Täter warfen einen zuvor auf dem benachbarten Grundstück eines Verbrauchermarktes ausgehobenen Gullideckel gegen die Scheiben des Gebäudes. Diese hielten der Gewalteinwirkung stand. Bei der am Sonntag gegen 09.30 Uhr gemeldeten Tat konnten Beschädigungen am Rahmen und der Fensterbank festgestellt werden. Neben diesem Fall gab es am Wochenende noch einen weiteren, bei dem Täter Gullideckel als "Werkzeuge" genutzt haben. Wie bereits berichtet haben Unbekannte an der St.-Marien-Schule zwei Gullideckel gegen eine Tür geworfen. Ein Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

