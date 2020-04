POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren auf der Haller Straße übersah ein 51-jähriger Audi-Fahrer am Montag gegen 12:45 Uhr den hinter ihm aus einer Parklücke ausfahrenden Ford eines 52-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Eine 61 Jahre alte Mazda-Fahrerin fuhr am Montag gegen 14:45 vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf den Audi einer an der Einmündung Sulzdorfer Straße/ Kirchstraße wartenden 33-Jährigen auf. Die 33-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Wildunfall

Am Montagabend gegen 21:00 Uhr war eine 24-jährige mercedes-Fahrerin auf der L1060 in Richtung Sulzdorf unterwegs. Im Hasenbühlwald erfasste das Auto dort ein Wildtier. An dem PKW entstand dadurch ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Das Tier muss nach dem Zusammenstoß in den Wald geflüchtet sein. Der zuständige Jagdpächter wurde wegen der Nachsuche informiert.

