POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Exhibitionist belästigt Frau und UNfälle

Schwäbisch Hall-Hessental: Exhibitionist belästigt Joggerin

Am Sonntag gegen 14:30 Uhr war eine 56 Jahre alte Joggerin von der Grundwiesensiedlung in Richtung Hasenbühl unterwegs. Dabei wurde die Frau zunächst von dem späteren mutmaßlichen Täter auf dem Fahrrad überholt. Zunächst verschwand der unbekannte Mann aus dem Blickfeld der Frau. Wenig später kam er der Frau auf seinem Fahrrad entgegengefahren, hielt vor ihr an und manipulierte bei offener Hose an seinem Geschlechtsteil vor der Frau. Aufgrund der vehementen Reaktion der Frau, entschloss sich der Unbekannte dann jedoch zur Flucht. Die Joggerin versuchte noch ihn daran zu hindern, jedoch ohne Erfolg.

Der Unbekannte wird als 167-174 cm groß und schlank beschreiben. Laut Zeugin hatte der Mann ein arabisches Aussehen. Er hatte dunkle, kurze Haare, keinen Bart und trug keine Brille. Zum tatzeitpunkt war er mit t einemroten Shirt, einer dunklen, kurzen Hose und Sportschuhen bekleidet. Er fuhr auf einem dunkeln, vermutlichen, schwarzen Mountainbike ohne Schutzblech.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Crailsheim: Unfall im Gegenverkehr

Am Montagmorgen kurz nach 5:00 Uhr ereignete sich in der Haller Straße auf Höhe einer dortigen Bank ein Verkehrsunfall. Ein 33 Jahre alter Toyota-Fahrer geriet mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur und stieß hier mit einem entgegenkommenden VW eines 62-Jährigen zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro. Beide PKW mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Kreßberg: Wildunfall

Ein 56 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr am Montag gegen 5:30 Uhr die L1070 von Fichtenau in Richtung Bergbronn als ein Reh die Fahrbahn von links nach rechts quert. Das Tier wurde von dem PKW erfasst und getötet. An dem Audi entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen auf den ausgezeichneten Parkflächen entlang der Lange Straße abgestellten BMW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Unfall muss sich am Montag zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr ereignet haben. Der Sachschaden an dem BMW beläuft sich auf etwa v2.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 017951 480-0.

