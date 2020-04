Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Raser gestoppt, Unfälle, Fahrrad entwendet, Autoaufbrecher festgenommen u.a.

Waiblingen: Raser gestoppt

Mit über 50 km/h zu schnell wurde ein Autofahrer am Samstagmittag, kurz vor 15:30 Uhr auf der Alten Bundesstraße gemessen. Der 19-jährige BMW-Fahrer war aus Fellbach kommend mit 108 km/h innerorts erheblich zu schnell unterwegs. Den jungen Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Fahrverbot.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag zwischen 10:30 Uhr und 15:05 Uhr einen in der Eisentalstraße geparkten Pkw der Marke Chrysler und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Auto wurde die Heckstoßstange zerkratzt, der entstandene Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Waiblingen: Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 46 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend, kurz nach 20 Uhr im Bereich Krummenland zu. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Radler deutlich alkoholisiert mit seinem nicht verkehrssicheren Fahrrad unterwegs und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste er in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Schorndorf: Aufgefahren

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Samstag, gegen 10 Uhr in der Gmünder Straße. Eine 32 Jahre alte Mercedes-Fahrerin bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 52-jährige Nissan-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr diesem auf.

Schorndorf: Unter Drogenbeeinflussung Unfall verursacht

Ein 21 Jahre alter Mercedes-Fahrer verursachte am Samstag, gegen 12:20 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem sein Beifahrer verletzt wurde und rund 45.000 Euro Sachschaden entstanden. Der junge Mann fuhr die Werderstraße in Richtung Lange Straße entlang und verlor beim Beschleunigen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Hauswand. Sein ebenfalls 21-jähriger Beifahrer wurde beim Unfall verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der Unfallverursacher unter Drogeneinfluss stand, ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten, er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Fellbach: Fahrrad entwendet - Zeugen und Fahrradbesitzer gesucht

In der Nacht zum Sonntag wurden drei junge Männer gegen 0:45 Uhr dabei beobachtet, wie sie das Schloss eines am Bahnhof abgestellten Fahrrades aufbrachen. Die drei Personen wurden kurze Zeit später in der Cannstatter Straße von einer Streife angetroffen, wobei einer der drei Heranwachsenden, der das Fahrrad zu dem Zeitpunkt schob, die Flucht ergriff. Das Fahrrad selbst ließ er zurück. Nun sucht das Polizeirevier Fellbach sowohl Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, als auch den Besitzer des entwendeten Fahrrades. Zeugen und der Geschädigte Fahrradbesitzer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

Fellbach: Auto zerkratzt

Zwischen Samstag, 17:30 Uhr und Sonntag, 17:30 Uhr wurde ein in einem Innenhof in der Kleinfeldstraße geparkter Pkw der Marke Daimler von einem bislang unbekannten Täter zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach telefonisch unter der 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Streitigkeiten unter Erntehelfern arten aus

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Sonntagabend, gegen 21:45 Uhr mehrere Erntehelfer eines Aussiedlerhofes im Fellbacher Umland derart aneinander, dass die Polizei mit mehreren Streifenbesatzungen ausrücken musste. Nach bisherigem Kenntnisstand waren mindestens acht Personen in den Streit, der zunächst verbal, anschließend auch mit Fäusten ausgetragen wurde, involviert. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Backnang: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Ein 68 Jahre alter VW-Fahrer übersah am Samstag gegen 14:30 Uhr auf der Fahrt Richtung Stuttgart auf dem rechten Fahrstreifen der B14, dass die beiden vor ihm fahrenden Pkw an der Ampel zur Kreuzung Stuttgarter Straße angehalten hatten. Der VW fuhr auf den Audi eines 28-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den davor befindlichen BMW eines 20-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Backnang: Autoaufbrecher festgenommen

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie zwei Männer auf der Bleichwiese abgestellte Pkw aufbrachen bzw. dies versuchten. Bei einem Renault schlugen die beiden die Seitenscheibe ein. Einer der beiden mutmaßlichen Täter durchsuchte dann den Wagen und entwendete mehrere geringwertige Gegenstände. Anschließend flüchteten die beiden über den Holzsteg in Richtung Innenstadt. Hier wurde einer der beiden Männer, ein 39-Jähriger, von einer Polizeistreife widerstandslos festgenommen. In der Nähe konnte eine Tasche mit Diebesgut und Aufbruchwerkzeug gefunden werden. Weitere Ermittlungen ergaben Hinweise auf seinen 44-jährigen Komplizen. An dessen Wohnanschrift stellten Polizeibeamte den Mann fest. Der 44-Jährige beleidigte und bedrohte die Beamten mit dem Tod, zudem weigerte er sich, den Beamten die Wohnungstür zu öffnen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart verschafften sich die Beamten letztlich Zutritt zur Wohnung. Der 44-Jährige versuchte dies gewaltsam zu verhindern. Letztlich konnten die Beamten den Mann überwältigen. Auf die beiden Männer kommt ein Strafverfahren zu.

Backnang-Waldrems: Auto touchiert

Ein 72-jähriger Daimler-Fahrer war am Sonntag gegen 16:15 Uhr auf der Neckarstraße auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung B14 unterwegs. Dort kam er mit seinem Wagen zu weit nach rechts und touchierte einen den rechten Fahrstreifen befahrenden VW eines 37-Jährigen. Bei der Kollision entstand Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro.

