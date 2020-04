Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unfälle - Brandstiftung

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf - Unfall mit leichtverletztem Radfahrer

Am Samstag gegen 10 Uhr befuhr ein 55-jähriger Lanciafahrer die Winnender Straße in Richtung Dueviller Platz. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er einen 31-jährigen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Hierbei zog sich der Radfahrer glücklicherweise nur eine leichte Beinverletzung zu. Nennenswerter Sachschaden entstand bei dem Zusammenstoß nicht.

Althütte - Fahrfehler

Am Samstag gegen 13 Uhr befuhr ein 52-jähriger Yamaha-Fahrer die Landesstraße von Klaffenbach in Richtung Althütte. Im Bereich einer Linkskurve stürzte der Enduro-Fahrer alleinbeteiligt aufgrund eines Fahrfehlers und kam von der Fahrbahn ab. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Ein Fremdschden entstand nicht.

Schorndorf - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr fuhr eine 46-jährige PKW-Lenkerin mit ihrem Ford an der Anschlußstelle Schorndorf-West auf die B 29 in Richtung Aalen ein. Hierbei wechselte sie vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn, ohne auf einen dort fahrenden 21-jährigen Audifahrer zu achten. Trotz sofortiger Vollbremsung konnte dieser einen Zusammenstoß mit dem Ford nicht mehr verhindern. An den beteiligten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von je ca. 6.000 Euro - verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Waiblingen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 16.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit einem schwarzen Mercedes den Kreisverkehr Neustädter Straße / Talstraße. Beim Verlassen des Kreisels in Richtung Waiblingen-Neustadt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte dort gegen zwei ordnungsgemäß auf einem Grundstück geparkte PKW. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und ohne anzuhalten entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem PKW von der Unfallstelle. An den geparkten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Der flüchtige Mercedes müßte im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Beim Mercedesfahrer soll es sich um einen dunkelhaarigen Mann, etwa Ende 20 gehandelt haben. Das Kennzeichen des Mercedes wurde von Zeugen abgelesen und ist der Polizei bekannt, die Ermittlungen hierzu sind im Gange. Zeugen welche zum Unfallhergang oder Unfallverursacher Angaben machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Waiblingen, unter Tel. 07151/ 950422 zu melden.

Fellbach - minderjähriger mit Motorrad unterwegs

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fiel am Samstag gegen 20.20 Uhr ein 17-jähriger Suzuki-Fahrer einer Streife in der Untertürkheimer Straße auf. Als die Streife den Motorradfahrer einer Kontrolle unterziehen wollte flüchtete er mit über 100 km/h und bog an der Ecke zur Esslinger Straße in einen schmalen Anliegerfeldweg ab. Schon beim Abbiegen kam der Suzuki-Fahrer beinahe zu Fall. In einer folgenden starken Rechtskurve geriet er aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit und des abrupten Bremsvorganges nach links in den Grünstreifen und stürzte. Der Motorradfahrer rutschte die ca. 3m tiefe Böschung hinunter und flüchtete weiter zu Fuß in Richtung Tennisplätze, wo er von der Streife schließlich gestellt und festgenommen werden konnte. Der Grund des Fluchtversuches lag darin, dass der 17-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hat, das Motorrad nicht zugelassen und nicht versichert war und dass die Besitzverhältnisse des Kraftrades noch nicht geklärt sind. Glücklicherweise erlitt der Motorradfahrer beim Sturz nur leichtere Schürfwunden und wurde nicht ernsthaft verletzt.

Allmersbach - Fahrlässige Brandstiftung

Unsachgemäßer Umgang führte am Samstag gegen 19.40 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz Im Wiesental. Dort geriet offenbar ein Autoreifen in einer Garage in Brand, nachdem ein 39-Jähriger Grillkohle und Grillanzünder nach der Benutzung in der angemieteten Garage in der Nähe des Autoreifens deponierte. Der laute Knall des explodierenden Autoreifens alarmierte die Nachbarschaft und damit die Feuerwehr. Die Feuerwehren Allmersbach und Weissach waren mit insgesamt 6 Fahrzeugen im Einsatz und hatten Brand schnell im Griff. Der Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro blieb daher auf die Garage begrenzt. Der 39-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung strafrechtlich verantworten.

Waiblingen - Brandstiftung - Zeugen gesucht

Gegen 20 Uhr setzten Unbekannte einen Altpapiercontainer auf dem Gelände des Saliergymnasiums in Brand. Das Feuer griff von einem Container auf einen zweiten sowie auf vier gelbe Tonnen über. Hierdurch geriet auch die Holzeinfriedung und die Fassade des angrenzenden Schulgebäudes, bzw. einen angrenzenden Verbindungsgang, über. Der Schaden beläuft sich auf mind. 5000 Euro. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Ein Zeuge hat eine tatverdächtige Person in der Nähe gesehen. Der Mann soll ca. 180 cm groß sein, blonde oder orangene Haare mit einem Seitenscheitel haben, er trug ein schwarzes T-Shirt und eine silberne Panzerkette. Die Polizei in Waiblingen, Tel. 07151/ 9500, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen, PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell