POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Segeljolle gestohlen

Langwedel/Hagen-Grinden. Bereits im Zeitraum zwischen Ende März bis Anfang April wurde aus einem Unterstand an der Straße Wiepelnbusch in Hagen-Grinden eine Segeljolle entwendet. Vom Boot "Speedbreed Inside" der Marke "Far East" fehlt seitdem jede Spur. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Rettungssanitäter angegriffen

Kirchlinteln. Völlig außer sich zeigte sich am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr ein 38-jähriger Mann nach einem Verkehrsunfall auf der Straße An der Kirche. Der Mann war hier mit einem Motorroller unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Holzzaun prallte. Der Mann, der alkoholisiert war, keinen Schutzhelm trug und gar keinen Führerschein für das Krad besitzt, erlitt bei dem Unfall Verletzungen, so dass neben der Polizei auch der Rettungsdienst zur Unfallstelle eilte. Als der 38-Jährige im Rettungswagen behandelt werden sollte, schrie er die Rettungsbesatzung an, woraufhin diese den Patienten des Rettungswagens verwiesen. Dies war offenbar Grund genug für den Unfallfahrer, nach einem Rettungssanitäter zu schlagen, der dem Angriff jedoch ausweichen konnte. Der 38-Jährige wurde schließlich überwältigt, gefesselt und zur Behandlung mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Gegen den 38-Jährigen ermittelt die Polizei Verden nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Angriff auf Rettungssanitäter sowie versuchte Körperverletzung. Geprüft wird zudem, ob der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Das Krad ist nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden an Zweirad und Zaun beträgt rund 2000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zeugen gesucht

Worpswede. Am Mittwochabend haben sich unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Findorffstraße am dortigen Spargelstand zu schaffen gemacht. Sie brachen gegen 22:30 Uhr das Verkaufshäuschen auf, fanden in der Hütte jedoch kein mögliches Diebesgut. Anschließend verteilten die zwei Unbekannten den Inhalt von am Straßenrand abgelegten gelben Säcken auf der Straße. Ein Zeuge beobachtete noch, wie das Duo von einem Auto vom Tatort abgeholt wurde. Weitere Hinweise zu den Tätern sowie zum Pkw liegen derzeit nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04792/1235 bei der Polizeistation Worpswede zu melden.

Hecke in Brand gesetzt

Osterholz-Scharmbeck. Beim Abbrennen von Unkraut hat eine Anwohnerin der Sophienstraße am Mittwochvormittag ihre eigene Hecke in Brand gesetzt. Etwa zwei Meter der Hecke sind dadurch zerstört worden. Die alarmierte Feuerwehr Osterholz löschte das Feuer, so dass kein weiterer Schaden entstand und auch keiner verletzt wurde.

Motorradfahrer leicht verletzt

Osterholz-Scharmbeck/Pennigbüttel. Bei einem Auffahrunfall auf der Straße Unter den Linden (K5) wurde am Mittwoch gegen 17 Uhr ein 29-jähriger Motorradfahrer verletzt. Der Mann bremste sein Zweirad zu spät ab, als ein 56-jähriger Fahrer eines Hyundais vor ihm verkehrsbedingt anhalten musste. Bei dem folgenden Auffahrunfall erlitt der 29-Jährige leichte Verletzungen, der Autofahrer hingegen blieb unverletzt. An Krad und Auto entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 2000 Euro.

