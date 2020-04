POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Massive Holzbank gestohlen

Achim/Uphusen. Am Montagnachmittag haben unbekannte Täter eine massive Holzbank von einem Grundstück an der Wilhelm-Leuschner-Straße entwendet. Die Diebe müssen die braune Bank aufgrund ihrer Größe und ihres hohen Gewichts mindestens zu zweit vom Vorgarten davongetragen haben, um ihre Beute zu sichern. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Einbruch in Kita

Völkersen. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in die Kita an der Völkerser Landstraße eingebrochen. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und konnten so in das Gebäude einsteigen. Hier erbeuteten die Diebe einen Fernseher sowie einen Computer, bevor sie unerkannt vom Tatort flüchteten. Die Polizei Verden hat Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zu dritt im Auto - Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz

Ritterhude. Am Dienstagnachmittag trafen Beamte der Polizeistation Ritterhude drei Heranwachsende an, die auf der Niederender Straße zusammen in einem Auto saßen. Der aufgrund der Coronakrise geforderte Mindestabstand von 1,5 Metern konnte in dem VW entsprechend nicht eingehalten werden, so dass gegen die drei jungen Männer im Alter von 19-21 Jahren Verfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet wurden. Sie erhielten zudem einen Platzverweis.

Vorsicht Fressköder

Ritterhude/Osterhagen-Ihlpohl. Ein unbekannter Straftäter hat im Bereich der Glascontainer vor dem Vereinsheim des ASV Ihlpohl am Alten Postweg Fressköder ausgelegt. Am Dienstagvormittag hat ein Hund eines 75-jährigen Mannes ein präpariertes Stückchen Bratwurst, das mit einer Schraube versehen war, gefressen. Glücklicherweise hat der Hund überlebt, der Zustand des Labrador-Mischlings sei stabil, so der Hundehalter, der Kontakt zu einem Tierarzt aufgenommen hatte. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nehmen die Beamten der Polizeistation Ritterhude unter Telefon 04292/990760 entgegen. Außerdem sollen Hundehalter beim Ausführen ihrer Vierbeiner achtsam sein, da es nicht unwahrscheinlich ist, dass weitere Fressköder ausgelegt wurden.

