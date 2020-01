Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zum richtigen Zeitpunkt im Auto gesessen

Landau: 03.01.2020, 12:02 Uhr (ots)

Zum richtigen Zeitpunkt saß ein Angestellter einer sozialen Einrichtung aus Landau im geparkten Fahrzeug seines Arbeitgebers. Ein anderer PKW war so dicht an dem in der Marktstraße geparkten PKW vorbeigefahren, dass es zum Anstoß kam und der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Weil der Insasse das Kennzeichen des Unfallflüchtigen ablesen konnte, war dieser, ein 85-jähriger Rentner aus Landau, schnell ermittelt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100EUR

