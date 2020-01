Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, B10 - "Wildunfall" mit Personenschaden Beim Versuch einem Wildschwein auszuweichen kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich!

Edenkoben (ots)

Ein 18-jähriger Südpfälzer befuhr die B 10 in Fahrtrichtung Landau. In Höhe der Anschlußstelle Landau-Godramstein kam er bei dem Versuch einem Wildschwein auszuweichen von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Böschung und blieb auf dem Dach liegen. Er konnte sich leichtverletzt aus seinem Pkw befreien und wurde im Anschluß durch das DRK zur weiteren Versorgung ins Vinzentius Krankenhaus nach Landau verbracht.

