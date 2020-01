Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: L 538 nach Unfall kurzzeitig gesperrt

Westheim (ots)

Am Freitagabend kam es auf der L538 zwischen Westheim und Bellheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 35-jährige Fahrzeugführerin wich nach derzeitigem Kenntnisstand einem Fuchs aus und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Daraufhin überschlug sich der PKW im Grünstreifen und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Besonnene Ersthelfer befreiten umgehend das sechs Monate alte Baby und betreuten es, bis auch die Mutter selbst aus dem Fahrzeug gelangen konnte. Das Kind war vorschriftsmäßig in einem altersgerechten Kindersitz angegurtet, wodurch vermutlich Schlimmeres verhindert wurde. Mutter und Kind erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen, wurden aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die L 538 kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

