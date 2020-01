Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Mit Betäubungsmitteln erwischt

Wörth am Rhein (ots)

Wörth; Am 03.01.2019 wurde um 00:40 Uhr die Fahrerin eines Toyota Yaris in der Straße "Im Bödel" angehalten und kontrolliert. Bereits bei der Kontrolle konnte deutlicher Marihuanageruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen. Entsprechende Kontrollen führten zum Auffinden von einer kleinen Menge an Betäubungsmitteln die durch eine Mitfahrerin mitgeführt wurde. Die 19-jährige Fahrerin selbst stand ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

