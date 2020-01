Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 6 - jähriger Junge bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Landau: 26.12.2019, 23:15 Uhr (ots)

Ein 6-jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg in der Ostbahnstraße. Seine Mutter begleitete ihn fußläufig. An der Kreuzung Reduitstraße/ Ostbahnstraße befand sich ein PKW gerade im Abbiegevorgang in die Ostbahnstraße als der Junge ungebremst in das Heck des PKW fuhr und sich hierbei leicht am Fuß verletzte. Zur medizinischen Versorgung wurde das Kind in ein Landauer Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein Lackschaden in Höhe von ca. 600EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell