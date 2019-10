Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbrecher waren unterwegs

Melle (ots)

In der Nacht zu Dienstag waren Einbrecher im Meller Stadtgebiet unterwegs. Ein Fall ereignete sich im Seniorenheim am Dürrenberger Ring. Dort verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam Zutritt in das Gebäude und brachen danach eine Bürotür auf. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fanden die Täter ein wenig Bargeld. Vermutlich dieselben Täter schlichen sich dann zu einem benachbarten Kosmetikstudio, brachen dort die Eingangstür auf und erbeuteten auch dort etwas Kleingeld. Zu einem dritten Einbruch kam es im Roten Gang. Dort hebelten Unbekannte ein Fenster einer Zahnarztpraxis auf, kletterten in das Objekt und fanden bei ihrer Suche ebenfalls einen kleinen Geldbetrag. Wer im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat in Melle. Telefon: 05422-920600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell