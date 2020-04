Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots)

Rot am See - Unfall mit mehreren Verletzten

Am Samstag gegen 10 Uhr befuhr ein 31-jähriger PKW-Lenker den Gemeindeverbindungsweg von Kleinbrettheim nach Oberndorf. In einer leichten Rechtskurve prallte er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit sowie abgefahrener Reifen, mit einem entgegenkommenden 34-jährigen Traktorfahrer zusammen, obwohl dieser mit seinem landwirtschaftlichen Gefährt beim Herannahen des Honda schon auf den Grünstreifen ausgewichen war. Der PKW-Lenker war nicht angegurtet und wurde schwer- sein 37-jähriger Beifahrer sowie der Traktorfahrer wurden leichtverletzt. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von 1000 Euro. Zur Versorgung der Verletzten waren zwei Rettungswagen im Einsatz.

Crailsheim - Auto übersehen mit über 2 Promille

Eine 48-jährige Fiat-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 13 Uhr die Ellwanger Straße und wollte in die Kreuzbergstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar den ihr entgegenkommenden ebenfalls 48-jährigen Mitsubishi-Fahrer. Am Fiat Punto entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro - am Mitsubishi ca. 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 48-jährige Verursacherin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Wert lag deutlich über 2 Promille. Die Dame musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen - ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen, PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell