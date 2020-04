Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Neuler - Nach Vorfahrtsmissachtung zwei Verletzte

Am Freitag gegen 15:10 Uhr befuhr ein 85-Jähriger mit seinem E-Bike den parallel zur Kreisstraße verlaufenden Feldweg von Espachweiler in Richtung Neuler. Unmittelbar vor dem Ortsbeginn von Neuler bog der Mann auf die Kreisstraße in Richtung Neuler ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 17-jährigen Motorrollerfahrers, der auf der Kreisstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Zweiräder und beide Fahrzeugführer kamen zu Fall. Der 85-Jährige erlitt leichte Verletzungen, während der 17-Jährige schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 2.000 Euro. Zur Reinigung, der durch Betriebsstoffe verunreinigten Fahrbahn, waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Neuler an der Unfallstelle im Einsatz.

Lorch-Weitmars - Alkoholisiert mit Auto überschlagen und anschließend Polizeibeamten verletzt

Am Freitag gegen 20:10 Uhr befuhr ein unter Alkoholeinwirkung stehender 41-Jähriger mit seinem PKW Daimler die Gartenstraße. Er wollte, trotz überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts in den Kirchweg abbiegen. Er geriet dabei jedoch zu weit nach links, überfuhr den Gehweg und wurde durch den Betonsockel eines Gartenzauns ausgehebelt. Der PKW überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen. Der 41-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es gelang ihm, sich aus eigener Kraft aus dem Auto zu befreien, weshalb die Feuerwehr Lorch, die mit drei Fahrzeugen und 10 Mann an die Unfallstelle ausgerückt war, nicht mehr eingreifen musste. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beträgt ca. 5.000 Euro. Wie sich schnell herausstellte, war der 41-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegenüber der Polizeistreife zeigte sich der Mann während der Unfallaufnahme zunehmend aggressiver und beleidigte die eingesetzten Beamten. Da er sich den Anweisungen der Streife ständig widersetzte, einen Beamten anspuckte und sich nicht an den geforderten Sicherheitsabstand hielt, musste er letztendlich in Gewahrsam genommen werden. Der Mann leistete hierbei massiven Widerstand wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Schwäbisch Gmünd - Auffahrunfall im Kreisverkehr

Am Freitag um 21:15 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem PKW Audi den Kreisverkehr in der Buchstraße, unterhalb der Buchauffahrt. Er wollte den Kreisverkehr in Richtung Stadtmitte verlassen, musste jedoch wegen eines Fußgängers, der den Überweg benutzte, anhalten. Der hinter ihm fahrende 46-jährige Audi-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

