Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall mit hohem Sachschadeb

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Pkw überschlagen - hoher Sachschaden Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:20 Uhr, befuhr ein 24jähriger Daimler Fahrer die B 298 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Mutlangen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. In der Folge kollidierte er mit einem Baum und einer Hauswand und kam schließlich auf der Seite liegend zum Stehen. Die beiden Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 40000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

- PvD -

Tel. 07151/950-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell