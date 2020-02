Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall mit 22000 Euro Schaden

Recklinghausen (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 22000 Euro entstand am Donnerstag um 22.20 h bei einem Unfall auf der Gladbecker Straße. Ein 54-Jähriger aus Bottrop fuhr mit seinem Pkw auf der Gladbecker Straße und stieß an der Kreuzung Buchenstraße mit dem Wagen einer 38-Jährigen aus Bottrop zusammen, der von rechts kam. Mehrere Zeugen berichteten, dass der 54-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die beiden Autos waren so kaputt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand.

