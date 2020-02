Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fußgängerin nach Unfall gestorben

Recklinghausen (ots)

Die 63-jährige Frau aus Marl, die am letzten Donnerstag (20.02.) an der Schachtstraße von einem Auto erfasst wurde, ist heute im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4526352

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell