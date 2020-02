Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei begrüßt Anton

Antons Papa hatte es in der Nacht ganz schön eilig, als die Kollegen ihn um kurz nach drei Uhr in Recklinghausen an der Kurt-Schumacher-Straße anhielten. Auf dem Weg ins Krankenhaus - die Frau bekommt ein Kind! Die Kollegen fackelten nicht lange und eskortierten den werdenden Papa ins Krankenhaus. Gegen 11 h erhielten wir die Nachricht: Anton ist da - alles gut! Die Nachricht war verbunden mit dem herzlichen Dank für so viel Bürgernähe unseres Kollegen aus dem Nachtdienst mit Bart und Mütze. Den Dank geben wir gerne weiter... Damit nicht nur Papa, sondern auch Anton zukünftig sicher begleitet wird, haben wir ihm einen kleinen Plüschkollegen ins Krankenhaus gebracht. Herzlich willkommen im Leben Anton!

