Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Schwerer Verkehrsunfall

Limburgerhof (ots)

Am 12.06.2019, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem PKW die Speyerer Straße in Richtung Rehhütte. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß ungebremst auf ein geparktes Fahrzeug, welches durch den heftigen Aufprall ca. fünf Meter auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben wurde. Der 59-jährige erlitt stark blutende Wunden an den Beinen und Prellungen im Gesicht. Er wurde zunächst durch einen Arzt der unmittelbar an der Unfallstelle gelegenen Orthopädiepraxis erstversorgt und sodann in eine Klinik nach Ludwigshafen verbracht. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit, an zweien entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 26.000 EUR geschätzt.

