POL-AUR: Hage - Unfallflucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Norden (ots)

Hage - Unfallflucht

Eine bislang unbekannte Autofahrerin ist am Montag in Hage mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Die Autofahrerin hielt gegen 13.30 Uhr an der Ecke Am Edenhof / Halbemonder Straße und wollte auf die Halbemonder Straße fahren. Dabei übersah sie offenbar eine von rechts kommende 14-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und das Mädchen stürzte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Verursacherin fuhr davon, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Frau soll kurze braune Haare haben und ein helles Auto gefahren haben. Die Polizei Hage bittet die Unfallverursacherin und auch Zeugen, sich zu melden unter Telefon 04931 7151.

