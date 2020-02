Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Einbruch

Recklinghausen (ots)

Mit einem Portemonnaie konnten Einbrecher entkommen, die in der Nacht zu Donnerstag am Simmenauer Weg in ein Haus eingedrungen sind. Die Unbekannten hatten eine Tür aufgehebelt und die Zimmer durchsucht.

