POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden

1. 26-Jähriger wird von zwei Männern geschlagen - ein Täter festgenommen, Wiesbaden, Bleichstraße, Samstag, 12.10.2019, 05:30 Uhr

(ba) Ein 26-jähriger Mann ist am Samstagmorgen in der Bleichstraße in Wiesbaden von zwei Männern angegriffen worden. Dabei wurde er von den Tätern geschlagen, getreten und dabei leicht verletzt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 21-jähriger Mann festgenommen werden, der verdächtigt wird, an dem Übergriff beteiligt gewesen zu sein. Der zweite Täter konnte entkommen. Er wurde von dem Geschädigten als ca. 1,70m groß mit südländischem Erscheinungsbild, schmaler Statur und Boxerhaarschnitt beschrieben. Er soll dunkle Oberbekleidung und Bluejeans getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 - 345 2140 entgegen.

2. 35-jähriger Mann an Bushaltestelle geschlagen und getreten, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Freitag, 11.10.2019, 23:30 Uhr

(ba) Am späten Freitagabend wurde ein 35-jähriger Mann an einer Bushaltestelle im Bereich der Schwalbacher Straße von einem bislang unbekannten Täter geschlagen und getreten. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Der Täter, der unerkannt entkommen konnte, wird von dem Geschädigten als ca. 30-jährig, ca. 1,85m groß mit kräftiger Statur beschrieben. Er soll dunkle hochgegelte Haare und einen kurzen Bart gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der der Polizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 - 345 2140 zu melden.

3. Falsche Handwerker erbeuten Schmuck, Wiesbaden, Gabelsbornstraße, Montag, 14.10.2019, 11:30 Uhr

(ba) Unter dem Vorwand, im Auftrag eines Telekommunikationsunternehmens Messungen durchführen zu müssen, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter am Montagmittag Zutritt zu der Wohnung einer 79-Jährigen und entwendeten bei dieser Gelegenheit Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Anschließend entfernten die Täter sich zu Fuß in Richtung der Tannhäuser Straße. Beide Täter sollen ca. 1,85 bis 1,90m groß und schlank sein, kurze Haare haben und waren mit grauen Jacken und blauen Jeans bekleidet. Die Polizei in Wiesbaden bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 - 345 0 zu melden.

4. Mercedes Viano am Schlosspark entwendet, Wiesbaden, am Schlosspark, Mittwoch, 09.10.2019, 18:00 Uhr bis Freitag, 11.10.2019, 19:00 Uhr

(ba) In der Zeit zwischen Mittwoch- und Freitagabend wurde in Wiesbaden-Biebrich ein am Schlosspark abgestellter schwarzer Mercedes Viano im Wert von ca. 7.500 Euro gestohlen. Der Besitzer des Fahrzeugs stellte am Freitag gegen 19:00 Uhr fest, dass sein Fahrzeug, welches er zwei Tage zuvor dort geparkt hatte, entwendet worden war. Das Kennzeichen des gestohlenen Autos lautet WI-TQ 999. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 0611 - 345 0.

5. Exhibitionist in Bierstadt festgenommen, Wiesbaden-Bierstadt, Wilhelmshöhe Samstag, 12.10.2019, 11.10 Uhr

(ba) Ein 54-jähriger Mann hat sich am Samstagvormittag in einer Kleingartenanlage in Wiesbaden-Bierstadt mit entblößtem Unterkörper in schamverletzender Weise gezeigt. Ein Zeuge beobachtete den Mann und verständigte die Polizei, welche den Exhibitionisten festnehmen konnte. Gegen den 54-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

6. Baucontainer aufgebrochen - Täter festgenommen, Wiesbaden, Zimmermannstraße, Sonntag, 13.10.2019, 18:45 Uhr

(ba) Aufmerksame Zeugen beobachteten am Sonntagabend zwei Täter, die sich an einem Baucontainer in der Zimmermannstraße zu schaffen machten. Da die Zeugen die Täter gut beschreiben und außerdem die Fluchtrichtung benennen konnten, gelang es den eintreffenden Beamten, einen 21-Jährigen aus Wiesbaden und einen 17-Jährigen aus Mainz festzunehmen. Bei den Tätern wurde Aufbruchswerkzeug aufgefunden und gegen beide in der Folge ein Strafverfahren eingeleitet.

7. Fahrraddieb auf frischer Tat geschnappt, Wiesbaden, Adelheidstraße, Samstag, 12.10.2019, 19:40 Uhr

(ba) Ein 22-jähriger Mann hat am Samstagabend in der Adelheidstraße in Wiesbaden versucht, ein hochwertiges E-Bike zu stehlen, wurde dabei aber vom Besitzer beobachtet und konnte wenig später festgenommen werden. Der ebenfalls 22-jährige Besitzer des Fahrrads hatte gegen 19.40 Uhr die Polizei verständigt, weil sein E-Bike gerade entwendet wurde. Der Besitzer konnte den Dieb und dessen Fluchtrichtung beschreiben, sodass der Dieb nur wenige Minuten später durch Polizeikräfte festgenommen werden konnte. Das E-Bike, welches einen Wert von 4.500 EUR hat, wurde wieder an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

8. Gasflaschen und Wechselgeldkasse gestohlen, Wiesbaden, Friedrich-Bergius-Straße, Freitag, 11.10.2019, 19:00 Uhr bis Samstag, 12.10.2019, 07:00 Uhr

(ba) In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter sowohl auf das umzäunte Außengelände eines Baumarkts in der Friedrich-Bergiusstraße, als auch in einen Imbiss auf dem Baumarktgelände eingedrungen. Auf dem Außengelände des Marktes erbeuteten die Täter mehrere Gasflaschen, aus dem Imbiss wurde die Kasse mit Wechselgeld entwendet. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Der Gesamtsachschaden wird auf 200 Euro geschätzt, der Wert des Wechselgeldes und der entwendeten Gasflaschen auf ca. 250 Euro. Die Polizei in Wiesbaden erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 0611 - 345 2540.

9. Unfallflucht mit Sachschaden, Wiesbaden, Taunusstraße, Samstag, 12.10.2019, 06:00 bis 15:30 Uhr

(ba) Als der Halter eines silbernen VW Golfs sich am Samstag gegen 15:30 Uhr zu seinem in der Taunusstraße abgestellten Auto begab, den er am Morgen dort abgestellt hatte, stellte er fest, dass die Beifahrertür stark eingedellt war. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seine Daten zu hinterlassen. Der Sachschaden an dem VW Golf wird auf 2.000 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Nummer 0611 - 345 2440 zu melden.

Rheingau

1. Fahrzeug in Brand gesetzt, Oestrich-Winkel, Winkel, Rhabanusstraße, Sonntag, 13.10.2019, 00:50 Uhr

(ku)In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Oestrich-Winkel in der Rhabanusstraße zu einem Fahrzeugbrand, infolgedessen auch die Fassade eines angrenzenden Hauses leicht beschädigt wurde. Der ordnungsgemäß abgestellte weiße Renault Master geriet gegen 00:50 Uhr in Vollbrand, woraufhin ein Mitteiler den Notruf wählte. Der Mitteiler soll, möglicherweise in diesem Zusammenhang, eine langsam gehende, männliche Person ca. Hundert Meter entfernt bemerkt haben. Die Person soll einen Rucksack getragen haben und aus der Richtung des Brandortes gekommen sein. Ob die Person tatsächlich mit dem Brand in Zusammenhang steht, ist derzeit noch unklar. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Brandursachenermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Hinweisgeber oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt, Bad Schwalbach, Edmund-Heusinger-Straße, Freitag, 11.10.2019, 15:29 Uhr bis 15:36 Uhr

(ku)Am Freitagnachmittag kam es in einem Einkaufsmarkt in der Edmund-Heusinger-Straße in Bad Schwalbach zu einem räuberischen Diebstahl. Eine dreiköpfige, männliche Personengruppe betrat gegen 15:29 Uhr den Markt und steckte Aufsätze für elektrische Zahnbürsten ein. Dabei wurden die Täter von Angestellten beobachtet und gestellt. Hierbei geriet ein Angestellter mit einem Täter in ein Gerangel, eine weitere Mitarbeiterin ist von einem zweiten Täter mit Steinen beworfen worden. Die Täter flüchteten mit dem Diebesgut in einem bronzefarbenen Renault Megane mit einem französischen Kennzeichen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Körperverletzung auf dem Herbstmarkt, Idstein, Schloßplatz, Samstag, 12.10.2019, 19:40 Uhr

(ku)In einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung müssen sich zwei weibliche Personen nach einem tätlichen Angriff verantworten. Am Samstagabend gegen 19:40 Uhr sollen zwei 17- und 19-Jährige auf dem Idsteiner Herbstmarkt eine Geschädigte derart gestoßen haben, dass diese eine Treppe herunterfiel. Im weiteren Verlauf sollen sie das 15-jährige Opfer noch mit Fäusten auf den Kopf geschlagen haben, sodass dieses Verletzungen davon trug. Die Idsteiner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394 - 0 entgegen.

4. Geschädigter mit Pfefferspray angegangen, Bad Schwalbach, Schmidtbergplatz, Samstag, 12.10.2019, 21:15 Uhr

(ku)Am Samstagabend kam es auf dem Schmidtbergplatz in Bad Schwalbach zu einem Aufeinandertreffen von zwei Männern, in dessen Verlauf ein Beteiligter mit Pfefferspray verletzt wurde. Gegen 21:15 Uhr kam es auf dem dortigen Parkplatz zunächst zu einer kurzen Unterhaltung zwischen dem 26-jährigen Geschädigten und einem 22-jährigen Bad Schwalbacher. Plötzlich eskalierte die Situation, wobei einer der Männer Pfefferspray gegen seinen Kontrahenten einsetzte. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, konnte jedoch von den verständigten Polizisten aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung wenig später im Rahmen der Fahndung angetroffen und festgenommen werden. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Kfz-Diebstahl - Unbekannte entwenden Mercedes Sprinter Oestrich-Winkel, Mittelheim, Urbanstraße, Donnerstag, 10.10.2019, 19:00 Uhr bis Freitag, 11.10.2019, 07:30 Uhr

(ku)In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter in Mittelheim einen Mercedes Sprinter. Der Besitzer hatte das silbergraue Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen RÜD-M 381 gegen 19:00 Uhr in der Urbanstraße abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 07:30 Uhr entdeckte er das Fehlen des Fahrzeugs. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112 - 0 zu melden.

6. Täter verletzt sich bei Schlag in Schaufensterscheibe, Idstein, Rodergasse, Sonntag, 13.10.2019, 01:20 Uhr

(ku)Der Aufmerksamkeit zweier Zeugen ist es zu verdanken, dass in der Nacht auf Sonntag nach einer Sachbeschädigung an einer Schaufensterscheibe der mutmaßliche Täter festgenommen werden konnte. Die Beiden hatten gegen 01:20 Uhr in der Rodergasse beobachtet, wie ein Mann die dortige Fensterscheibe einschlug. Anschließend entfernte er sich vom Tatort. Der mutmaßliche Täter konnte von den daraufhin verständigten Polizisten aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung wenig später an einer anderen Einsatzstelle angetroffen und festgenommen werden. Aufgrund seiner Verletzungen ist er zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Gegen den erheblich alkoholisierten 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

7. Eingeschlagene Fensterscheibe an Pfarrei, Taunusstein, Hahn, Aarstraße, Freitag, 11.10.2019, 23:00 Uhr bis Samstag, 12.10.2019, 13:00 Uhr

(ku)Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmittag kam es in Taunusstein Hahn zu einer Sachbeschädigung. In der katholischen Pfarrgemeinde in der Aarstraße schlugen unbekannte Täter zwischen 23:00 Uhr und 13:00 Uhr eine Fensterscheibe ein und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 in Verbindung zu setzen.

8. Fahrzeug mutwillig beschädigt Idstein, Heftrich, Tennweg, Freitag, 11.10.2019, 01:00 Uhr bis 08:00 Uhr

(ku)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde im Tennweg in Idstein Heftrich ein ordnungsgemäß geparktes Auto mutwillig beschädigt. Der am Straßenrand geparkte Ford Fiesta ist in der Zeit von 01:00 Uhr und 08:00 Uhr durch bislang unbekannte Täter komplett zerkratzt worden. Sogar das Fahrzeugdach blieb nicht verschont. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweisgeber, die im Zeitraum zwischen Donnerstag und Freitag verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06192 / 9394 - 0 in Verbindung zu setzen.

9. Berauscht am Steuer, Kiedrich, Waldstraße Idstein, Am Wörtzgarten Hünstetten, Feldgemarkung entlang der B417, Samstag, 12.10.2019, 02:40 bis Sonntag, 13.10.2019, 04:05 Uhr

(ku)Gleich drei Personen wurden gestern durch Beamte der Polizeidirektion Rheingau-Taunus kontrolliert, bei denen der Verdacht besteht, dass sie in einem Fall ein Kleinkraftrad und in zwei Fällen einen Pkw unter Drogeneinfluss geführt haben. Zunächst kontrollierten die Polizisten gegen 02:40 Uhr einen 28-jährigen VW-Fahrer aus Hünstetten in der Feldgemarkung entlang der B417. Da sie bei ihm Auffälligkeiten feststellten, die auf einen vorangegangenen Drogen- und Alkoholkonsum hindeuteten, musste er zwecks Blutentnahme zur Wache nach Idstein mitkommen. Im Verlauf einer weiteren Kontrolle in der Waldstraße in Kiedrich fiel gegen 17:00 Uhr ein ebenfalls 28-jähriger Fahrer eines Rollers aus Kiedrich auf. Bei ihm wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv reagierte. In den frühen Morgenstunden des Sonntages kontrollierten die Beamten einen 21-jährigen Fahrer aus Waldems in seinem BMW. Auch bei ihm wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf Kokain reagierte. Gegen alle drei Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

10. Alkoholisierter Fahrer beschädigt Verkehrsinsel und flüchtet, B42 A, Oestrich-Winkel, Oestrich, Samstag, 12.10.2019, 23:45 Uhr

(ku)Ein 48-Jähriger steht im Verdacht, am Samstagabend gegen 23:45 Uhr in Oestrich-Winkel erheblich alkoholisiert mit seinem VW gegen Verkehrsschilder auf einer Verkehrsinsel gefahren zu sein und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt zu haben. Den Beobachtungen eines Zeugen ist es zu verdanken, dass der Vorfall der Polizei gemeldet worden ist. Eine Streife der Eltviller Polizei konnte das Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers anschließend anhalten und den Fahrer kontrollieren. Hier fiel auf, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,27 Promille, weshalb er für weitere Maßnahmen zur Polizeistation in Eltville verbracht wurde. Er wird sich nun gleich mit mehreren Ermittlungsverfahren auseinandersetzen müssen. Der Gesamtschaden wird auf eine Höhe von ca. 6.500 Euro geschätzt.

11. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Taunusstein, Bahnhofstraße, Sonntag, 13.10.2019, 04:00 Uhr

(ba)Am frühen Sonntagmorgen wurde in der Bahnhofstraße in Taunusstein durch eine Polizeistreife ein stark unfallbeschädigter Citroen C3 festgestellt, welcher offensichtlich gegen einen Metallzaun gefahren war und diesen beschädigt hatte. In unmittelbarer Nähe wurde ein leicht verletzter und erheblich alkoholisierter 19-Jähriger angetroffen, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Fahrer des Citroen handelt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der 19-Jährige musste die Beamten daraufhin auf die Wache begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Außerdem wurde der Führerschein des jungen Mannes sichergestellt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf mindestens 7.000 Euro geschätzt.

12. Unfall mit Verletzten, Idstein, Landesstraße 3274, Freitag, 11.10.2019, 16:00 Uhr

(ba)Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden kam es am Freitag gegen 16:00 Uhr auf der L3274. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine aus Richtung Idstein kommende 29-jährige Autofahrerin von der L3274 auf den Zubringer zur A3 in Richtung Köln abbiegen. Beim Abbiegen kollidierte sie mit dem vorfahrtberechtigten VW Polo eines in der Gegenrichtung fahrenden 47-Jährigen. Die Unfallverursacherin und die 43-jährige Beifahrerin des VW Polo wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

