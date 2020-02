Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Am Freitag gegen 13.55 Uhr befuhr ein 33jähriger Klein-LKW-Fahrer aus Nettetal-Breyell in Breyell den Lambertimarkt aus Richtung Biether Straße kommend in Richtung Felderend. In Höhe des Hauses 7 überquerte ein, aus seiner Sicht von rechts kommender, 11jähriger Junge aus Kaldenkirchen die Straße, um die gegenüberliegende Bushaltestelle zu erreichen. Es kam zum Zusammenstoß. Der junge stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. /UR (155)

