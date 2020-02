Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Handtaschenraub

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Freitag gegen 15.15 Uhr wurde eine 60jährige Frau aus Nettetal-Kaldenkirchen in Kaldenkirchen auf der Kehrstraße Opfer eines Handtaschenraubes. Sie ging in Richtung Kirche und befand sich etwa in Höhe des Schuhhauses Allertz, als sich ihr von hinten ein bislang unbekannter Mann näherte und ihr die über die rechte Schulter gehängte Handtasche gewaltsam entriss. Er flüchtete anschließend über die Kehrstraße weiter in Richtung der Bäckerei Kamps und wird wie folgt beschrieben: Ca. 185cm groß, dunkle Haare, komplett dunkel gekleidet und trug eine blaue Mütze. Die geschädigte Dame wurde nicht verletzt. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (153)

