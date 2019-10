Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 311019-971: Unbekannte versuchen Balkontür aufzuhebeln

Engelskirchen (ots)

In eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Reckensteinstraße wollten Unbekannte am Dienstagabend (29. Oktober) einbrechen. Die Bewohnerin hatte sich bereits zu Bett begeben, als sie gegen 21.20 Uhr verdächtige Geräusche von ihrem Balkon vernahm. Als sie daraufhin das Licht einschaltete und aus dem Fenster schaute, sah sie zwei männliche Personen, die sich von dem Haus entfernten. Erst am nächsten Morgen entdeckte die Frau frische Spuren eines Hebelwerkzeugs an der Balkontür und verständigte die Polizei. Wer in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach in Verbindung zu setzen (telefon: 02261 81990).

