Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 301019-968: Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Lindlar (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber wurde am Mittwochmorgen (30. Oktober) eine 50-jährige Lindlarerin in eine Kölner Klinik geflogen, die im Lindarer Zentrum von einem Auto erfasst worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte gegen 10.10 Uhr die 50-Jährige die an der Einmündung Bachstraße / Kamper Straße die Fahrbahn überqueren wollen und war dabei von einem Paketzustellfahrzeug aus dem Bereich Düren erfasst worden. Obwohl das Fahrzeug vermutlich nur mit geringer Geschwindigkeit fuhr, zog sich die Fußgängerin bei dem anschließenden Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu; an dem Fahrzeug entstand kein Schaden.

