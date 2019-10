Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 301019-967: 16-jährigen Mofafahrer angefahren und geflüchtet

Engelskirchen (ots)

Ein 16-jähriger Mofafahrer ist am Dienstag (29. Oktober) in Engelskirchen-Büchlerhausen von einem Auto angefahren worden; der Autofahrer flüchtete, konnte aber von einem Zeugen gestellt werden. Gegen 14.55 Uhr wollte der in Engelskirchen wohnende Mofafahrer aus Richtung Ründeroth kommend von der L 136 nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen, musste aber aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge anhalten. Während ein hinter dem Mofa fahrender PKW seine Fahrt verlangsamte, setzte zeitgleich ein sich dahinter befindlicher Autofahrer aus Nümbrecht zum Überholen an. Beim Wiedereinscheren kollidierte der Wagen des 21-Jährigen seitlich mit dem wartenden Mofafahrer. Dieser stürzte zwar, verletzte sich aber glücklicherweise nicht. Der 21-Jährige setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort; ein Zeuge folgte dem Flüchtigen und konnte diesen etwa zwei Kilometer später zum Anhalten bewegen. Weil der Verdacht besteht, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ließ die Polizei dem Mann eine Blutprobe entnehmen und beschlagnahmte den Führerschein.

