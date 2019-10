Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 311019-970: Geschäft in Dieringhausen aufgebrochen

Gummersbach (ots)

In ein Friseurgeschäft an der Dieringhauser Straße sind Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (29./30. Oktober) eingestiegen. Zwischen 18.00 und 08.30 Uhr zerstörten die Täter die Glasscheibe einer Zugangstüre an der Rückseite des Gebäudes und drangen in die Geschäftsräume ein. Anscheinend waren die Diebe nur auf Bargeld aus, da sie ansonsten nichts aus dem Geschäft mitnahmen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

