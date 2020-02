Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Kripo sucht Zeugen nach fremdenfeindlicher Beleidigung in Linienbus

Viersen: (ots)

Am Donnerstagnachmittag erstattete eine 17-jährige Viersenerin in Begleitung ihrer Eltern Strafanzeige nach einem Vorfall, der sich am Mittwoch in einem Linienbus zugetragen hatte.

Nach Schilderung des farbigen Mädchens stieg sie um 18:10 Uhr am Viersener Busbahnhof in den Bus der Linie 80 in Richtung Dülken. Hier setzte sie sich in die Mitte des Busses, als sich ein älterer Mann neben sie setzte. Da der Mann unangenehm roch, bat die Jugendliche ihn, sie herauszulassen. Das Mädchen setzte sich dann in den vorderen Teil des Busses. Daraufhin rief der Mann fremdenfeindliche Beleidigungen in Richtung des Mädchens. Eine Frau bat das Opfer, ihren Kinderwagen festzuhalten und begab sich zum Busfahrer. Im hinteren Teil des Busses befanden sich noch zwei Jungen, die sich mit dem Tatverdächtigen unterhalten haben. Der Verdächtige war etwa 60-70 Jahre alt. Er hatte graue Haare und einen grauen Oberlippenbart. Er wirkte ungepflegt und roch nach Alkohol.

Die Frau mit dem Kinderwagen und die beiden Jungs sowie mögliche weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden./ah (152)

