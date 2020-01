Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Auto aufgebrochen

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannter Täter brach zwischen Montagabend und Dienstagmittag in einen Peugeot 206 an der Dortmunder Straße in Nordhorn ein. Aus dem Auto wurde eine Mappe mit diversen Papieren gestohlen. Täterhinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter (05921) 3090 entgegen. /mal

