Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Geeste (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Silvesterabend gegen 21.00 Uhr über eine rückwärtige Terrassentür in ein Reihenhaus an der Meppener Straße einzubrechen. Vermutlich wurden sie durch die Hausbewohnerin gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. An der Tür entstand leichter Sachschaden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931) 9490 mit der Polizei in Meppen in Verbindung zu setzen. /mal

