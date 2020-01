Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Tageswohnungseinbruch

Freren (ots)

Am Dienstag kam es zwischen 9.00 Uhr und 13.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Wichernstraße in Freren. Bislang unbekannte Täter drangen über ein Fenster in das Wohnhaus ein und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Hinweise zu den Tätern bzw. verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977) 929210 entgegen. /mal

