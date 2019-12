Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Brake

Delmenhorst (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat am Montag, 23. Dezember 2019, gegen 17:20 Uhr, die Polizei verständigt, nachdem ihm ein Pkw-Fahrer durch unsichere Fahrweise aufgefallen war.

Der Zeuge befuhr die B212 von Elsfleth in Richtung Brake. Dabei fiel ihm der Kleinwagen vor ihm auf. Nachdem dieser Pkw mehrfach in den Gegenverkehr geriet und ohne triftigen Grund stark abgebremst wurde, verständigte er die Polizei. Beamte der Polizei Brake konnten in Höhe Rehau auf den Kleinwagen treffen und führten die Kontrolle schließlich in der Weserstraße durch.

Beim Fahrer handelte es sich um einen 40-jährigen Mann aus Varel, der zwar nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel stand, aber auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Wei-terfahrt wurde untersagt.

