Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorrang missachtet und geflüchtet

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Sonntag, den 15.12.2019, gegen 01:30 Uhr, befährt die 22-jährige Geschädigte die Flomersheimer Straße in Fahrtrichtung Flomersheim und biegt an der Ampelgeregelten Kreuzung nach rechts in den Westring ab. Zum gleichen Zeitpunkt biegt ein ihr entgegenkommender PKW, vermutlich dunkler Audi oder BMW, ebenfalls nach links in den Westring ab. Im Kreuzungsbereich missachtet der entgegenkommende PKW-Fahrer den Vorrang der Rechtsabbiegerin, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kommt. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, beschleunigt der Unfallverursacher seinen PKW und flüchtet über den Westring in Fahrtrichtung Heßheim.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1500EUR

