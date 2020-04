Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Einbruch - Unfälle - möglicher Exhibitionist - Hubschraubersucheinsatz

Ostalbkreis (ots)

Neresheim - Einbruch in Freibad

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte die Türe zum Aufenthaltsraum im Kösinger Freibad auf. Auch ein derzeit dort stehender Bauwagen wurde versucht aufzuhebeln. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Das Freibadgelände ist derzeit aufgrund einer eingerichteten Baustelle frei zugänglich. Der Bauwagen und der Aufenthaltsraum waren jeweils abgeschlossen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim, Tel. 07326/ 919001, entgegen.

Waldstetten - Radfahrer übersehen

Ein 73-jähriger VW-Fahrer befuhr am Samstag gegen 16.20 Uhr die Joseph-Haydn-Straße und bog in den Rechbachweg nach links ab. Hierbei übersah er eine ihm aus der Breslauer Straße entgegenkommenden 52-jährige Fahrrad-Fahrerin. Die Radfahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt - am VW Polo entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Eschach - Abstand nicht eingehalten

Ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Samstag gegen 14.15 Uhr die Hauptstraße von Holzhausen kommend in Richtung Eschach Ortsmitte. Dort wollte er eine vor ihm fahrende 13-jährige Radfahrerin überholen. Hierbei hielt der Mercedes-Fahrer den erforderlichen Seitenabstand nicht ein, so dass die 13-Jährige durch eine Lenkbewegung von ihr nach links vom Pkw erfasst und von der Motorhaube aufgeladen wurde. Das Fahrrad wurde mehrere Meter nach vorne geschleudert. Die 13-Jährige wurde schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Am Mercedes enstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro - am Mountainbike ca. 300 Euro.

Ellwangen - Unfallflucht

Zwischen 11 und 11.30 Uhr beschädigte am Samstag ein unbekannter Pkw-Lenker beim Ein- oder Ausparken die Frontstoßstange eines auf dem Parkplatz eines Gartenbaucenters in der Haller Straße geparkten schwarzen VW Golf und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/ 9300, entgegen.

Urinieren oder Exhibitionist - Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 16.40 Uhr manipulierte ein 30-Jähriger an der Roschmannkreuzung an seinem entlößten Geschlechtsteil. Eine 21-jährige Zeugin meldete den Vorfall bei der Polizei. Eine Streife konnte den betrunkenen Mann im Zuge der Fahndung auch festnehmen. Der Mann gab an, dass er dort lediglich unriniert hatte. Das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/ 5240, sucht nun Zeugen, die Angaben zum Verhalten des betrunkenen Mannes machen können. Der Verdächtige trug zur Tatzeit schwarze Radlerbekleidung, einen Helm und führt ein Fahrrad mit mehreren Tüten mit sich.

Heubach - Polizeihubschrauber im Einsatz

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, hörte ein Anwohner der Lauschaerstraße mehrfach durchdringende Hilfeschreie einer vermutlich weiblichen Person aus Richtung des Heubacher Flughafens. Bei der anschließenden Absuche des Flughafens und des umliegenden Geländes, welche bis 02:15 Uhr andauerte und an der ein Polizeihubschrauber sowie mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, konnte jedoch keine Person und nichts Auffälliges oder Verdächtiges gefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen, PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell