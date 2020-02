Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0133 --Räuberinnen überfallen Seniorin in Wohnung--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, Kölner Straße Zeit: 21.02.20, 18.15 Uhr

Drei unbekannte Frauen überfielen am Freitagabend in Osterholz eine 95 Jahre alte Bremerin in ihrer Wohnung. Die Räuberinnen erbeuteten Bargeld und flüchteten.

Gegen 18.15 Uhr klingelte es an der Tür der Seniorin. Die Bremerin dachte, dass es sich um ihre Enkelin handelte und öffnete den Eingang einen Spalt. Im Flur standen allerdings drei unbekannte Frauen, die gewaltsam die Tür aufdrückten, so dass die 95-Jährige hinfiel. Während eine Räuberin die Bremerin festhielt, durchsuchten ihre Komplizinnen die Wohnung und entwendeten Bargeld. Das Trio half der Seniorin noch auf und flüchtete anschließend aus dem Haus. Die 95 Jahre alte Frau blieb unverletzt.

Die Polizei fragt: Wer hat Freitagabend in der Kölner Straße verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täterinnen geben? Die Frauen wurden zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben. Sie trugen dunkle Mäntel mit Fellkragen und hatten ein gepflegtes Erscheinungsbild. Eine Räuberin hatte dunkle Haare und einen dunklen Teint und sprach gebrochen Deutsch. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

