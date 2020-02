Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0129--Gemeinsame Pressemitteilung der Ortspolizeibehörde Bremerhaven und der Polizei Bremen: Demonstrationszug zum Hafen--

Bremen (ots)

Ort: Bremerhaven, Bremen Zeit: 19.02.20

Unter dem Motto "Nein zu Kriegsmanövern" versammelten sich am Sonnabend um 11 Uhr etwa 200 Teilnehmer vor der Großen Kirche in der Bürgermeister-Smidt-Straße in Bremerhaven.

Nach den Eingangsreden setzten sich die Demonstrationsteilnehmer in Bewegung und gingen die "Bürger" in Richtung Zollamt Rotersand entlang. An der Einfahrt zum Überseehafengebiet erfolgte eine Abschlusskundgebung und die Versammlung löste sich danach gegen 13 Uhr auf.

Die Polizei regelte an den Kreuzungen und Einmündungen den Verkehr, so dass es nur zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen kam.

