Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0127 --Aufzug im Viertel--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Mitte Zeit: 20.02.20, 18.30 Uhr

Im Bremer Viertel versammelten sich am Abend über 1000 Teilnehmer um gegen rechten Terror zu demonstrieren.

Zunächst startete am Ziegenmarkt eine Kundgebung, anschließend setzte sich der Aufzug in Richtung Marktplatz in Bewegung. Hier endete die Veranstaltung gegen 20.15 Uhr mit Abschlussreden. Die Polizei begleitete die Demonstration. Etwa 100 Teilnehmer vermummten sich und es wurde Pyrotechnik gezündet. Aus der Menge heraus wurden Polizisten durch Parolen beleidigt. Neben Verkehrsbehinderungen kam es zu keinen weiteren herausragenden Störungen. Es wurden Anzeigen wegen Beleidigung, Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und das Sprengstoffgesetz gefertigt.

Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 04213623888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell