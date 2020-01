Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht auf der Geseker Straße

Soest (ots)

Den entstandenen Sachschaden an einem blauen Audi A1 schätzt die Polizei auf 2.000 Euro. Der Wagen wurde von seinem Nutzer in der Zeit zwischen Montagmorgen und Dienstagnachmittag auf der Geseker Straße zwei Mal abgestellt. Dass der Unfallschaden zwischenzeitlich an seiner Wohnanschrift entstanden sein könnte, schloss er weitestgehend aus. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Unfallverursacher machen können. Dieser hatte sich, nachdem er den Audi touchiert hatte, vom Unfallort entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die zuständige Dienststelle kann unter der Rufnummer 02921-91000 erreicht werden. (reh)

