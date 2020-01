Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - E-Scooter sind Kraftfahrzeuge

Geseke (ots)

Am Mittwoch, um 01:15 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung in Geseke ein E-Scooter ohne Licht auf. Der 30-jährige Fahrer aus Geseke wirkte bei der Kontrolle sehr nervös. Ein Drogenvortest fiel positiv auf Amphetamine aus. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der E-Roller war weder angemeldet, noch hatte er eine Betriebserlaubnis. Die Beamten stellten das Elektrokleinfahrzeug sicher. Der Geseker muss sich nun wegen Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. (lü)

