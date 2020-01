Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Hilbeck - Tretrollerdiebe mit Mercedes Sprinter unterwegs (Korrekturmeldung)

Werl (ots)

Richtigstellung: Das Autokennzeichen WAN steht für Wanne-Eickel

Dienstagmittag, gegen 12.10 Uhr, beobachten Zeugen einen silbernen Mercedes Sprinter im Bereich einer Bushaltestelle in Hilbeck an der Straße Im Oberdorf. Nachdem der Wagen dort anhielt stieg die Beifahrerin aus und lud vier bis fünf unverschlossene Tretroller in den Sprinter ein, welche zuvor an einer Hecke angelehnt, standen. Eine Zeugin sprach die Frau an, worauf sie sich wieder in den Wagen setzte und davonfuhr. Der Fahrer des Transporters mit einem WAN-Kennzeichen aus Herne war circa 50 Jahre alt mit einem schwarzen Oberlippenbart. Die Beifahrerin war circa 45 Jahre al, schätzungsweise 160 bis 165 cm groß mit dunklem, langen Haar, welches zu einem Zopf gebunden war. Sie trug eine leuchtende, rote Jacke. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

