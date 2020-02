Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0131--Demonstration im Viertel--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Mitte Zeit: 22.02.20

Im Bremer Viertel demonstrierten am Samstagabend etwa 400 Teilnehmer gegen Repression. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Nach dem Fußballspiel versammelten sich in der Spitze etwa 400 Personen um 18.30 Uhr an der Kreuzung Verdener Straße / Hamburger Straße. Nach einer Auftaktkundgebung startete der Aufzug von der Hamburger Straße in Richtung Vor dem Steintor und über den Ostertorsteinweg bis zum Abschlusskundgebungsort Am Wall / Altenwall. Die Polizei begleitete die Demonstration. Aus der Menge heraus wurden polizeifeindliche Parolen skandiert, ein Knallkörper gezündet und eine Flasche geworfen.

Neben Verkehrsbehinderungen kam es zu keinen weiteren herausragenden Störungen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell